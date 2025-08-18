ФСБ объявила, что задержала автомобиль, который спецслужбы Украины планировали взорвать на Крымском мосту
ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва автомобиля на Крымском мосту, который, как утверждается, планировали совершить спецслужбы Украины. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы, которое приводит «Интерфакс».
По версии ФСБ, автомобиль Chevrolet, в котором находилось взрывное устройство «большой мощности», прибыл в Россию из Украины транзитом через «ряд стран». В Россию машина въехала через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. После этого ее должны были доставить в Краснодарский край «на автовозе под управлением частного водителя перевозчика».
Затем, как утверждает ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю. На нем он должен был въехать в Крым через Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником», так как его планировалось использовать «втемную», заявили в ФСБ.
В ФСБ заявили, что им удалось «своевременно вскрыть планы» украинских спецслужб, найти и обезвредить взрывное устройство, «тщательно замаскированное в машине Chevrolet», а также «задержать всех лиц, причастных к ее доставке». Среди задержанных — водитель, которого использовали «втемную». Подробностей о задержанных ФСБ не приводит.
В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась, а на железнодорожной части загорелся состав с цистернами. При взрыве погибли пять человек. В августе 2023 года глава СБУ Василий Малюк назвал взрыв на Крымском мосту «одной из реализаций» СБУ. По его словам, украинские спецслужбы использовали людей «втемную».