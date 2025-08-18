ФСБ объявила, что задержала автомобиль, который спецслужбы Украины планировали взорвать на Крымском мосту

ФСБ отчиталась о предотвращении подрыва автомобиля на Крымском мосту, который, как утверждается, планировали совершить спецслужбы Украины. Об этом говорится в сообщении российской спецслужбы, которое приводит «Интерфакс».

По версии ФСБ, автомобиль Chevrolet, в котором находилось взрывное устройство «большой мощности», прибыл в Россию из Украины транзитом через «ряд стран». В Россию машина въехала через пункт пропуска «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе. После этого ее должны были доставить в Краснодарский край «на автовозе под управлением частного водителя перевозчика».

Затем, как утверждает ФСБ, автомобиль планировалось передать другому водителю. На нем он должен был въехать в Крым через Крымский мост и «стать невольным террористом-смертником», так как его планировалось использовать «втемную», заявили в ФСБ.

В ФСБ заявили, что им удалось «своевременно вскрыть планы» украинских спецслужб, найти и обезвредить взрывное устройство, «тщательно замаскированное в машине Chevrolet», а также «задержать всех лиц, причастных к ее доставке». Среди задержанных — водитель, которого использовали «втемную». Подробностей о задержанных ФСБ не приводит.

В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв, в результате которого одна из веток автомобильной части моста частично обрушилась, а на железнодорожной части загорелся состав с цистернами. При взрыве погибли пять человек. В августе 2023 года глава СБУ Василий Малюк назвал взрыв на Крымском мосту «одной из реализаций» СБУ. По его словам, украинские спецслужбы использовали людей «втемную».

Читайте также

«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты

Читайте также

«Случайные люди, которые оказались не в то время и не в том месте» «Русская служба Би-би-си» рассказала о подозреваемых в подрыве Крымского моста. Доказательств их вины нет, утверждают адвокаты