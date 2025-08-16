Псковский депутат потребовал от ФАС проверить законность блокировки звонков в Telegram и WhatsApp

Депутат Псковского областного собрания от «Яблока» Артур Гайдук направил главе ФАС Максиму Шаскольскому письмо с просьбой провести проверку законности решения о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp.

По мнению депутата, запрет звонков в мессенджерах ограничивает граждан в свободном выборе услуг голосовой связи и создает незаконные конкурентные преимущества для операторов мобильной связи и для мессенджера Max.

Гайдук попросил ФАС установить, на основании какого акта были ограничены звонки и проверить этот документ на соответствие законодательству РФ.

Депутат также отметил, что хотя официально Роскомнадзор объяснил блокировку тем, что Telegram и WhatsApp стали «основными сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег», на самом деле, по данным Центробанка, мошенники в 45% случаев используют звонки по обычному телефону и лишь в 16% — через мессенджеры.

Роскомнадзор объявил о «частичном» ограничении звонков через Telegram и WhatsApp 13 августа. Ведомство объяснило это необходимостью борьбы с мошенниками и отказом администраций мессенджеров от сотрудничества с властями по этому вопросу.

За несколько дней до этого стало известно, что запрет звонков лоббировали представители «большой четверки» мобильных операторов.