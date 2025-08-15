«Вы говорите о мире. Почему в тюрьмах должны сидеть те, кто требовал того же?» Юлия Навальная призвала Трампа и Путина использовать встречу на Аляске для обмена заключенными

Юлия Навальная записала видеообращение к президенту США Дональду Трампу и президенту России Владимиру Путину, которые 15 августа встретятся на Аляске и обсудят российско-украинскую войну.

Навальная отметила, что договоренности о мире в Украине, которых ждут от этих переговоров, могут быть или не достигнуты, или сорваны. Она призвала Трампа и Путина использовать эту встречу также для проведения обмена заключенными без многолетних переговоров.

Есть способ сделать так, чтобы саммит на Аляске при любом развитии событий оказался историческим. Для этого нужно сделать что-то необратимое… А именно: провести новый раунд обмена заключенными.

Личная встреча создает для этого совершенно уникальную возможность. Не надо двух лет челночной дипломатии. Я, увы, лучше всех в мире знаю, чем чревато промедление в таких вопросах.

Вы можете просто обменяться списками и отпустить людей. Я знаю, что такие списки уже подготовлены.

Освободить российских политических активистов и журналистов, украинских гражданских, тех, кого посадили за антивоенные высказывания и посты в соцсетях. Вы же сами, в конце концов, ведете переговоры, чтобы закончить войну. Так почему в тюрьмах должны сидеть люди, которые требовали ровно того же самого?

Сколько бы раундов переговоров еще ни потребовалось, этот шаг войдет в историю в любом случае. Просто сделайте его.

Россия и страны Запада провели большой обмен заключенными 1 августа 2024 года. В Москву вернулись восемь предполагаемых агентов российских спецслужб, а на Запад выслали 16 человек — как иностранцев, обвиняемых российскими властями в шпионаже и других преступлениях, так и известных российских политзаключенных.

Алексей Навальный погиб в заполярной колонии в Харпе 16 февраля 2024 года. Соратники политика рассказывали, что Навального должны были обменять вместе с другими российскими политзаключенными.

Расследование The Wall Street Journal о подготовке обмена Навального

The Wall Street Journal рассказала, как сторонники Алексея Навального готовили его обмен на киллера ФСБ Вадима Красикова США и Германия до последнего не решались на сделку — а потом стало поздно

