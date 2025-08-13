The Telegraph: Трамп собирается предложить Путину доступ к природным ресурсам Аляски и снятие санкций с авиаотрасли
Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к природным ресурсам Аляски в качестве стимула к завершению войны в Украине, пишет The Telegraph со ссылкой на источник.
Также в числе предложений — частичная отмена американских санкций в отношении российской авиационной промышленности. Кроме того, как пишет The Telegraph, речь идет о предоставлении Москве доступа к редкоземельным минералам на оккупированных территориях Украины.
По данным газеты, в число представителей администрации президента, которые готовят Трампа к встрече, входит министр финансов Скотт Бессент. Он в частности изучает варианты экономических уступок, которые США могут предложить России.
Весной США и Украина подписали долго обсуждавшееся до этого соглашение о недрах, по которому Вашингтон получил привилегированный доступ к новым проектам по разработке редкоземельных металлов на украинской территории. Эта сделка предполагает создание совместного инвестиционного фонда восстановления Украины и по замыслу обеих сторон должна стать своего рода гарантией безопасности для Киева. Часть месторождений при этом находится на территориях, оккупированных Россией.