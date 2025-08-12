«Важные истории»: с 2022 года почти 70 человек погибли в России при задержании сотрудниками ФСБ

С начала российско-украинской войны сотрудники ФСБ убили при задержании как минимум 65 человек в России, а также четырех человек на оккупированной части Запорожской области, подсчитали «Важные истории».

Как минимум 44 погибших при задержании — граждане России, еще девять человек были названы ФСБ уроженцами стран Центральной Азии, еще двое — граждане Казахстана, по одному — Украины и Беларуси.

«Важные истории» отмечают, что в 28 случаях ФСБ подозревала убитых в подготовке атак по заданию украинских спецслужб или добровольческих подразделений из состава ВСУ. Еще 27 человек подозревались в связях с террористической группировкой «Исламское государство», четверо — в связях с ячейкой ИГ «Вилаят Хорасан», 14 человек — в участии в исламистских террористических организациях, названия которых ФСБ не указывала.

Согласно подсчетам журналистов, чаще всего подозреваемых при задержании убивали в Дагестане и Ингушетии (по 12 человек), а также в Кабардино-Балкарии (девять человек). Еще шесть человек убили в Москве и Московской области, по четыре — в Калужской области, на Ставрополье и в оккупированной части Запорожской области.

Из графики «Важных историй» следует, что в период с 2018 по 2021 год при задержании ФСБ погибли 35 человек, подозреваемых в связях с «Исламским государством», 11 человек — подозреваемые в связях с другими исламистскими группировки, еще 27 погибших подозревались в связях с бандформированиями на Северном Кавказе. Подозреваемые в работе на Украину за этот период не погибали при задержаниях ФСБ.