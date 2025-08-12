Иностранным авиакомпаниям (а именно: Turkish Airlines) пригрозили сократить рейсы в РФ из-за нарушения прав пассажиров

Общероссийское объединение пассажиров ( ) планирует предложить Минтрансу РФ ужесточить ответственность иностранных авиакомпаний за нарушение прав российских пассажиров, сообщила газета «Коммерсант» в номере от 12 августа.

Объединение предлагает принять поправки, позволяющие сокращать число рейсов зарубежных перевозчиков, если они не предоставляют питание при длительных задержках рейсов и намеренно неполностью загружают багаж на самолеты.

Как рассказал руководитель организации, зампред Общественного совета при Минтрансе Илья Зотов, объединение решило обратиться к авиационным властям после того, как в выходные, 9-10 августа, авиакомпания Turkish Airlines в очередной раз не загрузила 730 мест багажа на пяти рейсах из Антальи (багаж направили позже дополнительными рейсами).

Зотов заявил, что повысить ответственность следует для всех международных авиакомпаний, «пренебрегающих правами пассажиров». Глава объединения добавил, что, «как показала практика, пассажирам не удается достучаться до иностранных авиакомпаний в частном порядке», а потенциальное сокращение числа рейсов может стимулировать компании прекратить нарушения.

Источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией, заявили, что ужесточение не будет иметь смысла и приведет лишь к тому, что в случае сокращения числа рейсов вырастут цены на авиабилеты у оставшихся перевозчиков.

В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев, в Turkish Airlines не ответили на запрос издания.

На фоне коллапсов в российских аэропортах, которые закрывают из-за атак украинских дронов, у пассажиров возникли претензии к некоторым авиаперевозчикам, в том числе к Turkish Airlines и Egypt Air. Пассажиры жаловались, что им не предоставляют питание и жилье при длительных задержках рейсов. Кроме того, Turkish Airlines начала не полностью загружать багаж на рейсах в Россию, чтобы, по заявлению перевозчика, обеспечить максимальный запас топлива.

Turkish Airlines выполняет рейсы в разные города России из Стамбула и Антальи, а также из городов Европы и США.

