The New York Times: более десяти иностранных добровольцев ВСУ погибли в июле при обстреле учебного центра в Кировоградской области

Больше десяти иностранных добровольцев ВСУ из США, Колумбии, Тайваня, Дании и других стран погибли при российском обстреле учебного лагеря в Кировоградской области в июле, сообщает The New York Times со ссылкой на военных, осведомленных о случившемся.

По данным газеты, 21 июля армия России нанесла удар по учебному лагерю возле города Кропивницкий. Российская ракета попала в здание столовой, когда там обедали военные.

Один из собеседников NYT, американский новобранец из Флориды рассказал, что после обстрела видел как минимум 15 погибших и более 100 раненых военных. По его словам, в результате удара также загорелся склад боеприпасов, которые продолжали взрываться, пока раненным оказывали помощь.

В украинской армии подтвердили изданию факт обстрела, не раскрыв подробностей. NYT утверждает, что под удар попал лагерь Иностранного легиона украинского Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Представитель легиона Владимир Каминский заявил, что расследование случившегося продолжается, поэтому пока власти Украины официально не раскрывают данные о погибших и пострадавших.

Иностранные добровольцы в Украине служат в двух специальных международных легионах, один из которых подчиняется ВСУ, а другой военной разведке.

Учебные центры ВСУ регулярно становятся целями российских ударов. Так, 12 августа командование Сухопутных войск ВСУ сообщило, что армия РФ ударила по одному из учебных подразделений. Где оно находилось, не уточнялось. В результате один человек погиб, 11 получили ранения различной степени тяжести.

В конце июля главком ВСУ Александр Сырский говорил, что учебные центры должны перенести в защищенные подземные объекты. Когда это произойдет, он не уточнял.