Преподавателя спортивного менеджмента Эльдара Марченко приговорили к 16 годам колонии. Его обвинили в передаче Украине координат для атаки дронов на Курск

2-й Западный окружной военный суд приговорил преподавателя спортивного менеджмента в бизнес-школе RMA и бывшего колумниста издания «Вот так» Эльдара Марченко к 16 годам колонии строгого режима по делу о теракте, совершенном группой лиц (пункты «а» и «в» части 2 статьи 205 УК). Об этом сообщила «Медиазона».

По версии следствия, Марченко по заданию украинских спецслужб приехал из Москвы в Курск и передал им координаты местного аэропорта. После этого с территории Украины на Курск было направлено не менее двух беспилотников, которые «не достигли своей цели».

Марченко вину не признал. Прокуратура запрашивала для него 19 лет лишения свободы.

Об аресте Марченко стало известно в сентябре 2024 года. Его бывшая жена журналистка Мария Лекух рассказывала, что Марченко задержали в его доме 1 августа люди, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они провели обыск, а затем увезли его. По дороге, как рассказывала Лекух, Марченко пытали током, добиваясь признания в сотрудничестве с Украиной.

После этого Марченко обвинили в мелком хулиганстве и отправили под административный арест в центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Всего в спецприемнике он отбыл три административных срока: два раза по 15 суток и один раз 10. После третьего ареста его задержали на выходе из спецприемника и на следующий день арестовали по уголовному делу о теракте.