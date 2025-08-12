Глухого жителя Кабардино-Балкарии оштрафовали за видео в вотсапе с «негативными» комментариями о войне

Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарии оштрафовал местного жителя с потерей слуха Шакарбая Пашшалиева на 15 тысяч рублей по протоколу о «дискредитации» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП).

Суд вынес решение по делу Пашшалиева, который имеет статус инвалида III группы еще 24 июля. Документ опубликован на сайте суда, внимание не него обратил телеграм-канал «Можем объяснить».

Поводом для штрафа 59-летнего Пашшалиева стал статус в вотсапе. Согласно решению суда, житель Кабардино-Балкарии разместил в статусе «видеоматериал с аннотацией (комментариями)», которые «дискредитировали» армию РФ.

О каких комментариях идет речь, напрямую в постановлении не уточняется. В документе также говорится, что ролик содержал «негативные комментарии о действиях ВС РФ», а также сравниваются слова «война» и «военная операция».

«Можем объяснить» считает, что именно слово «война» в видео и стало поводом для преследования, хотя Пашшалиев, утверждает издание, в силу своих особенностей мог не знать, что оно там упоминается. При этом, отмечает телеграм-канал, слово «война» регулярно произносят президент России Владимир Путин, представитель Кремля Дмитрий Песков и российские пропагандисты.

На суде Пашшалиев заявил, что «не предполагал, что видео может дискредитировать» армию. Он признал вину, отметив, что «к политике страны по поводу специальной военной операции относится положительно и с гордостью к военнослужащим, которые там находятся». Пашшалиев давал показания при участии сына, который, вероятно, переводил его слова с жестового языка.

Читайте также

Убийства. Пытки. Сроки за слова. Всплеск ксенофобии «ОВД-Инфо» подводит итоги 2024 года — одного из самых страшных в современной истории. К сожалению, репрессии в РФ продолжают набирать обороты

Читайте также

Убийства. Пытки. Сроки за слова. Всплеск ксенофобии «ОВД-Инфо» подводит итоги 2024 года — одного из самых страшных в современной истории. К сожалению, репрессии в РФ продолжают набирать обороты