«Фонтанка»: суд арестовал имущество семьи директора МХАТа Владимира Кехмана на 350 миллионов рублей

Басманный суд Москвы с конца июля поэтапно наложил арест на недвижимое имущество и автомобили, а также банковские счета ближайших родственников бизнесмена Владимира Кехмана, который занимает посты директора МХАТ имени Горького в Москве и художественного руководителя Михайловского театра в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инициатором ареста выступил Следственный комитет. Общая сумма арестованного имущества достигает 350 миллионов рублей. В частности, речь идет о коттедже и земельных участках в Московской области, квартирах в Москве, Петербурге и Новосибирске, а также трех автомобилях. «Счета родственников в различных банках заблокированы тоже, как и счета Кехмана в двух крупнейших банках РФ», — добавляет издание. Источник этой информации не раскрывается.

В начале июля в МХАТе имени Горького и у его директора Владимира Кехмана прошли обыски. По информации ТАСС, Кехману предъявили обвинения в растрате. Его доставили на допрос в Следственный комитет, а затем отпустили под подписку о невыезде. В конце июля также прошли обыски в Михайловском театре. Позже «Фонтанка» сообщила, что Кехману предъявлено еще одно обвинение по статье о получении взятки в особо крупном размере. Официально следственные органы дело Кехмана не комментировали.

