В Чувашии полиция проверяет предпринимателя, который вывез двух подростков в лес и заставил умыться зеленкой из-за кражи мандаринов

В городе Ядрин в Чувашии полиция начала проверку в отношении местного предпринимателя, который заставил двоих подростков умываться зеленкой из-за кражи мандаринов с прилавка на рынке.

Инцидент произошел 30 июля. 44-летний предприниматель заметил, как двое подростков, 12 и 13 лет, украли у него несколько мандаринов. После этого он, как описывает прокуратура, посадил подростков в свою машину, вывез в безлюдное место, и там «вылил на руки детей зеленку и велел умыть ею лица». Весь процесс он снял на видео, а затем оставил подростков и уехал.

Прокуратура Ядринского района контролирует ход проверки, начатой из-за нарушения прав несовершеннолетних.