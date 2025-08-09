В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов. Пассажиры спали на ступеньках

В аэропорту Сочи возник транспортный коллапс из-за того, что в течение 8 августа Росавиация дважды закрывала небо над Сочи. По состоянию на 11:40 утра 9 августа, в аэропорту задержали 57 авиарейсов, еще один отменили, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Сочи сообщили в 10:28 утра, что 35 рейсов задерживаются на более чем два часа. При этом после отмены отграничений более 80 рейсов уже вылетели по маршруту назначения.

Российские телеграм-каналы опубликовали видеозаписи, снятые в аэропорту Сочи. На кадрах видны большие скопления людей, некоторые лежат на ступеньках.

Из-за коллапса в аэропорту Сочи также задерживаются рейсы в аэропортах городов Сибири — Красноярска, Томска, Новосибирска, Новокузнецка, Норильска, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура около 8:00 утра. По ее данным, вылета ждали более одной тысячи человек.

Росавиация дважды вводила ограничения на работу аэропорта Сочи 8 августа — с 13:08 до 15:30 и с 19:12 до 21:15.

Росавиация часто ограничивает работу российских аэропортов из-за атак украинских беспилотников, из-за чего десятки рейсов отменяют или задерживают.

