Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в 2025 году неоднократно звонили друг другу и передавали сообщения через посредников, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Один из высокопоставленных американских чиновников рассказал, что разговоры Путина и Трампа обычно носили дружеский характер. Во время бесед президент США часто говорил о том, что хочет возродить американо-российские отношения на основе экономического сотрудничества. Владимир Путин, в свою очередь, говорил о своих претензиях и требованиях, среди которых — международное признание контроля России над Крымом и Донбассом.

Телефонные разговоры Путина и Трампа иногда длились несколько часов из-за длинных монологов российского президента, которые нужно было переводить, рассказали действующие и бывшие американские чиновники. По их словам, «Трамп, обычно нетерпеливый и стремящийся вступить в разговор, внимательно слушал».

Телефонный разговор 3 июля продолжался всего час, что гораздо меньше, чем предыдущие беседы. Один из источников издания сказал, что в разговоре не было прежней теплоты, впрочем, как и конфликтных моментов, но Трамп закончил беседу «в недоумении». Позже американский лидер сказал, что Путин в разговорах с ним говорил, что хочет закончить войну, при этом армия РФ продолжала обстреливать Украину.

Источники WSJ заявили, что у Трампа и Путина в этом году не было ни одного серьезного конфликта. Однако в итоге Трамп пришел к мысли, что «Путин пытается им манипулировать», заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. «Сейчас мы видим переломный момент, и Путин может винить в этом только себя», — сказал Грэм.

Владимир Путин и Дональд Трамп собираются встретиться в ближайшие дни, сообщили в Кремле 7 августа. Трамп рассчитывает, что после проведет трехстороннюю встречу с участием Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Россия пока не давала согласия на трехстороннюю встречу.

Источники WSJ в Европе и Украине считают, что Путин может предложить Трампу российский контроль над частью захваченных украинских территорий в обмен на вывод войск РФ из других районов. По словам одного из источников, Украина и ее европейские союзники, скорее всего, отвергнут такое предложение, что может «сыграть на руку Путину», поскольку тогда Трамп может обвинить Киев в продолжении войны.

8 августа истекает срок, который Трамп дал Путину на прекращение огня в Украине. Президент США говорил, что может ввести пошлины в отношении торговых партнеров России в случае, если в Украине не прекратятся боевые действия.

