Власти аннексированной ЛНР опубликовали базу данных украинских детей для усыновления. Ребенка можно выбрать по цвету глаз и волос

На сайте министерства образования и науки аннексированной ЛНР появилась база данных украинских детей-сирот для их усыновления. На нее обратил внимание глава организации Save Ukraine Николай Кулеба.

В базе содержатся данные о 294 детях в возрасте до 17 лет: опубликованы их имена и фотографии, описаны характеры и увлечения. Детей можно отобрать по полу, возрасту, цвету глаз и волос, а еще по наличию братьев и сестер.

«То, как они описывают наших детей, ничем не отличается от каталога рабов. Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен остановить», — прокомментировал Кулеба.

По его словам, большинство детей в базе «родились до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство, родителей некоторых убили именно оккупационные власти, другим просто сделали российские документы, чтобы легализовать похищение».

Как отмечает «Новая газета Европа», в 2021 году на сайте министерства труда ЛНР также публиковалась подобная база со сведениями о несовершеннолетних для их усыновления.

Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в принудительном вывозе украинских детей из захваченных регионов, в том числе для усыновления. По данным Киева, с начала полномасштабной войны из Украины были депортированы как минимум 19 с половиной тысяч детей, полторы тысячи из них сумели вернуться на родину.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Власти РФ не отрицают, что вывозят детей с оккупированных украинских территорий. При этом они утверждают, что речь идет об эвакуации с целью обеспечения их безопасности.

Читайте также

«Они могут начать противодействовать» Российские власти боятся детей, насильно вывезенных из Украины. Их пытаются «перевоспитать» и поставить под жесткий цифровой контроль. Расследование «Медузы»

Читайте также

«Они могут начать противодействовать» Российские власти боятся детей, насильно вывезенных из Украины. Их пытаются «перевоспитать» и поставить под жесткий цифровой контроль. Расследование «Медузы»