В Нальчике оборвалась канатная дорога. Есть пострадавшие

Как минимум десять человек пострадали в результате обрыва канатной дороги в Нальчике, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в свою очередь заявил о пяти пострадавших. МЧС пока подтвердил информацию только об одной пострадавшей женщине. По данным СМИ, тяжелых травм у пострадавших нет.

В момент происшествия, когда оборвались тросы фуникулера, на канатной дороге находились люди. Некоторые из них упали на землю вместе с креслами, другие застряли на высоте. В настоящее время до пострадавших пытаются добраться сотрудники МЧС. Десять человек уже эвакуированы.

Канатно-кресельная дорога находится в городском парке Нальчика, она ведет от парка аттракционов на гору Малая Кизиловка.