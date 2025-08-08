США обложили пошлинами золотые слитки весом один килограмм. Цены на золото установили исторический рекорд
Власти США ввели пошлины на импорт в страну золотых слитков весом один килограмм, которые используются в международной торговле, сообщает Financial Times.
Издание ссылается на распоряжение Службы таможенного и пограничного контроля США от 31 июля. Согласно документу, слитки золота весом один килограмм и 100 унций подпадают под пошлины. Это «резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли» — предполагалось, что такие типы слитков не будут облагаться пошлинами.
Золотые слитки весом один килограмм — основная форма торговли на бирже Comex (крупнейший рынок фьючерсов на металлы), пишет газета. Такие слитки также составляют большую часть швейцарских поставок в США.
Решение Вашингтона обложить пошлинами золотые слитки может «перевернуть мировой рынок» и стать ударом для Швейцарии — крупнейшего в мире центра аффинажа (очистки от примесей) драгоценных металлов, отмечает FT.
Президент США Дональд Трамп 1 августа подписал указ об импортных пошлинах от 10% до 41%, которые вводятся для 69 стран, территорий и Евросоюза. Наиболее высокие ставки установили для Сирии (41%), Мьянмы и Лаоса (по 40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (по 35%). Пошлины вступили в силу 7 августа.
С июня 2024-го по июнь 2025-го Швейцария экспортировала в США золото на 61,5 миллиарда долларов. Теперь с учетом пошлин за тот же объем поставок стране придется заплатить по тарифам 24 миллиарда долларов.
На фоне сообщений о пошлинах на золотые слитки декабрьские фьючерсы на золото в США подскочили до исторического максимума в 3534,1 доллара за тройскую унцию, сообщает Reuters.