Без участия европейских стран в мирных переговорах президент США Дональд Трамп может вынудить лидера Украины Владимира Зеленского пойти на уступки, допустил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с Times Radio. Его словам цитирует The Telegraph.

«Да, такие опасения существуют. Именно поэтому я считаю, что в переговорах должна участвовать европейская ядерная держава — Франция или Великобритания», — сказал Уоллес, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, и Трамп, и президент РФ Владимир Путин известны как люди, умеющие запугивать и оказывать давление на других.

Бывший британский министр добавил, что, если Путин и Трамп будут противостоять Зеленскому, которого он назвал «храбрым человеком», то это «вряд ли приведет к правильному результату».

Сообщения о возможной трехсторонней встрече президентов США, России и Украины появились после переговоров Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве 6 августа. Ожидается, что трехсторонний саммит последует за встречей Путина и Трампа. Европа в переговорах участвовать не будет.

В Кремле заявили, что президенты России и США проведут переговоры «в ближайшие дни», вероятно, на следующей неделе. Стороны уже к ней готовятся. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что спецпосланник Трампа предлагал провести трехсторонний саммит, но Москва это предложение оставила без комментариев.

Путин, комментируя итоги переговоров с Уиткоффом, заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Владимиром Зеленским, но сначала должны быть «созданы определенные условия» — а до этого «пока далеко».

Главные итоги встречи Путина и Уиткоффа в Москве

Трамп начал готовиться к встрече с Путиным и Зеленским. Украина считает, что теперь Россия «больше настроена на прекращение огня» Главное по итогам переговоров России и США в Москве

Главные итоги встречи Путина и Уиткоффа в Москве

Трамп начал готовиться к встрече с Путиным и Зеленским. Украина считает, что теперь Россия «больше настроена на прекращение огня» Главное по итогам переговоров России и США в Москве