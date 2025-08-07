Госдепартамент США смягчил доклад о нарушениях прав человека в России, Израиле и Сальвадоре. Из него убрали упоминания о преследовании ЛГБТК+

Госдепартамент США сократил свой ежегодный доклад о нарушениях прав человека в России, Израиле и Сальвадоре, пишет газета The Washington Post, ознакомившаяся с черновиком документа.

Доклады о нарушениях прав человека выпускаются почти 50 лет. Их выводы используются в судах по всему миру. Однако в этом году доклад «значительно короче» по сравнению с отчетом, подготовленным администрацией Джо Байдена в прошлом году, а описания нарушений в нем смягчили.

Из доклада этого года, как пишет WP, убрали все упоминания о преследованиях ЛГБТК+ и преступлениях против них. Кейфер Бакингем, чиновник, занимавшийся этим вопросом в администрации Байдена, назвал это «вопиющим упущением» в случае России, где Верховный суд запретил «международное общественное движение ЛГБТ», а по всей стране проходили рейды и аресты.

В проекте доклада по Сальвадору говорится, что в 2024 году в стране не было «достоверных сообщений о серьезных нарушениях прав человека». В предыдущем докладе были выявлены «серьезные проблемы с правами человека», включая санкционированные правительством убийства, пытки и «опасные для жизни условия содержания в тюрьмах».

В документе по Израилю не упоминаются ни коррупция, ни проблемы независимости судебной системы, о которых говорилось в прошлом докладе. Нет и упоминаний случаев слежки за палестинцами со стороны Израиля и ограничения их свободы передвижения.

Официальных комментариев в Госдепартаменте не дали. Высокопоставленный сотрудник ведомства на условиях анонимности сказал, что отчет за 2024 год «был перестроен таким образом, чтобы устранить повторы, повысить читаемость и лучше отвечать требованиям закона». «Отчет по правам человека сосредоточен на ключевых вопросах», — добавил он.

WP отмечает, что доклады о правах человека должны быть представлены в конгресс к концу февраля, а публикуют их, как правило, в марте или апреле. Однако доклад нынешнего года все еще не опубликован, хотя, по словам нынешних и бывших чиновников, большая его часть была «практически завершена» к моменту ухода администрации Байдена в январе.

Читайте также

Верховный суд РФ при запрете «движения ЛГБТ» дословно процитировал материалы Верховного суда США. Естественно, это гомофобное особое мнение судьи-консерватора Это может быть совпадением. А может, над переводом потрудился ChatGPT

Читайте также

Верховный суд РФ при запрете «движения ЛГБТ» дословно процитировал материалы Верховного суда США. Естественно, это гомофобное особое мнение судьи-консерватора Это может быть совпадением. А может, над переводом потрудился ChatGPT