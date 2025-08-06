Профессора Плехановского университета Вадима Салтыковского арестовали по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 25 сентября профессора Российского экономического университета имени Плеханова Вадима Салтыковского по уголовному делу о госизмене (статья 275 УК), сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебный процесс прошел в закрытом режиме. Суть обвинений не раскрывается из-за наличия в деле грифа «секретно».

Как ранее писали «Важные истории», 60-летний доктор экономических наук Вадим Артурович Салтыковский работал заместителем начальника управления международного образовательного сотрудничества в МГУ и занимал аналогичную должность в РЭУ имени Плеханова. Сейчас его профиль на сайте университета удален, но копия страницы есть в архиве. Как отмечала «Новая газета Европа», профессор активно вел пары у студентов минимум до конца весны 2025 года.

Кроме того, Салтыковский указан как заместитель директора на сайте Государственного университета управления, а на сайте РУДН он упоминается в качестве профессора МГИМО. Также он занимал должность гендиректора Центра тестирования иностранных граждан Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Ученый входит в российско-кипрский деловой совет Торгово-промышленной палаты РФ и занимает пост заместителя председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при организации. Еще 1 марта он участвовал во встрече торговых палат Курской области и Пхеньяна.

Согласно данным утечек, на которые ссылаются «Важные истории», с 2003 по 2006 год Салтыковский работал в Управлении делами президента РФ. Он также занимал должность главного советника Управления по вопросам внешней политики администрации президента со специализацией на Азербайджане и странах СНГ.

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