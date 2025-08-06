Обвинение вновь запросило по девять лет колонии калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич по делу о гибели младенца. Им уже назначали такие сроки, но затем отменили приговор

Прокурор в ходе прений в Московском областном суде попросила приговорить калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич к 9,5 и 9 годам колонии общего режима по уголовному делу о гибели новорожденного ребенка, сообщает РБК.

Также гособвинение требует лишить обеих обвиняемых права заниматься врачебной деятельностью на три года. Прокурор отметила, что ранее присяжные признали врачей виновными в преступлении и не заслуживающими снисхождения.

Елена Белая работала главным врачом калининградского родильного дома № 4, а Элина Сушкевич — реаниматологом-анестезиологом «Регионального перинатального центра». В 2018 году в отношении них возбудили дело после того, как в отделении роддома умер новорожденный недоношенный мальчик.

По версии обвинения, Белая решила, что ребенок не выживет, и предложила Сушкевич его убить, чтобы не портить статистику отделения, после чего Белая ввела младенцу смертельную дозу лекарственного препарата, от чего он умер, а в истории родов врачи написали, что ребенок умер в утробе матери. Белая и Сушкевич вину не признали.

В декабре 2020 году присяжные признали Белую и Сушкевич невиновными, после чего Калининградский областной суд вынес им оправдательный приговор.

В мае 2021 года дело направили на повторное рассмотрение в Московскую область, где присяжные и судья поддержали обвинение. Московский областной суд в сентябре 2022-го приговорил Белую и Сушкевич к девяти с половиной и девяти годам лишения свободы соответственно. В апреле 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе. Однако Верховный суд в октябре 2024-го отправил дело калининградских врачей на пересмотр.

Инициативная группа родителей, чьих детей спасла Сушкевич, в обращении, которое оказалось в распоряжении «Медузы», отмечали, что новый суд по делу Белой и Сушкевич отказался выслушать профильных экспертов, авторов экспертизы по делу, а также ключевых свидетелей. Они развернули информационную кампанию в поддержку Сушкевич.

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