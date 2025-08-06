Конгрессмены вызвали Билла и Хиллари Клинтон, а также бывших глав ФБР и генпрокуроров для дачи показаний по делу Эпштейна

Бывшего президента США Билла Клинтона, его жену и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, а также бывших глав ФБР и генпрокуроров вызвали в конгресс США для дачи показаний по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. Эпштейну грозило до 45 лет заключения. Миллиардер не признавал вину. Финансиста задержали 7 июля 2019 года. Спустя месяц, 10 августа, бизнесмен покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке. В 2022 году бывшую подругу и помощницу финансиста Гилейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы. Ее признали виновной в склонении девочек к сексу с Эпштейном.

Повестки направил комитет палаты представителей по надзору и правительственной реформе, который возглавляет Джеймс Комер — республиканец от штата Кентукки. 23 июля члены комитета — как республиканцы, так и демократы — единогласно поддержали решение выдать такие повестки.

Помимо Клинтонов, повестки направили бывшим директорам ФБР Джеймсу Коми и Роберту Мюллеру, а также бывшим генпрокурорам США Лоретте Линч, Эрику Холдеру, Меррику Гарленду, Уильяму Барру, Джеффу Сешнсу и Альберто Гонсалесу. Конгрессмены ждут их на закрытые допросы с 18 августа.

Допрос Хиллари Клинтон запланирован на 9 октября, а ее мужа Билла Клинтона — на 14 октября. Их вызвали, потому что они были знакомы с Эпштейном. В частности, бывший президент, согласно заявлению его представителей, летал на частном самолете финансиста в 2002 и 2003 годах, а также примерно в то же время посещал нью-йоркскую квартиру Эпштейна.

Комер также направил в Минюст США требование предоставить до 19 августа все документы, связанные с расследованием дела Эпштейна.

Сторонники президента США Дональда Трампа несколько недель критикуют его из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна. В ходе предвыборной кампании Трамп использовал конспирологическую теорию о «списке клиентов» Эпштейна, чтобы дискредитировать своих политических противников, и обещал опубликовать этот список, если станет президентом.

В июле администрация Трампа заявила, что списка не существует. Это возмутило наиболее преданных сторонников президента из лагеря MAGA. Многие недавние заявления Трампа и его команды рассматривают как попытку отвлечь внимание публики от скандала с делом Эпштейна.

Трамп был знаком с финансистом и, согласно сообщениям СМИ, также упоминался в материалах дела Эпштейна (в каком контексте — неизвестно), но его имя из них удалили.

Как Трамп использовал дело Эпштейна и почему его теперь критикуют сторонники

Трамп использовал теорию заговора о политиках-педофилах из «списка Эпштейна», чтобы снова стать президентом США. Теперь оказалось, что никакого списка нет Лагерь MAGA отреагировал на это с небывалым возмущением

Как Трамп использовал дело Эпштейна и почему его теперь критикуют сторонники

Трамп использовал теорию заговора о политиках-педофилах из «списка Эпштейна», чтобы снова стать президентом США. Теперь оказалось, что никакого списка нет Лагерь MAGA отреагировал на это с небывалым возмущением