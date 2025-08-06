Босния и Герцеговина прекратила полномочия лидера боснийских сербов Милорада Додика. Суд на шесть лет запретил ему заниматься политикой

Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины на заседании 6 августа решила прекратить полномочия — президента Республики Сербской, части Боснии и Герцеговины.

Решение можно обжаловать в течение двух дней, сообщается на сайте комиссии. После того, как решение вступит в силу, ЦИК назначит досрочные выборы.

Милорад Додик отверг решение избирательной комиссии. «Очередной кусок дерьма из Сараево. Последний», — написал он в соцсети X. В другом сообщении он заявил: «Вариантов капитуляции и отступления не существует. Сдаться — не выход».

Додик добавил, что во время вступления в должность президента поклялся защищать интересы граждан Республики Сербской, а ЦИК Боснии и Герцеговины в его клятве не упоминался.

Конституционный суд Боснии и Герцеговины в феврале заочно приговорил Милорада Додика к году лишения свободы и на шесть лет запретил ему заниматься политикой. Его признали виновным в том, что он игнорировал решения Конституционного суда и внешнего управляющего в Боснии. Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины подтвердила вынесенный приговор 1 августа.