Подрядчик «Роскосмоса» попытался скрыть данные в отчетности, наложив на них белый прямоугольник. Его можно просто снять

Ракетно-космическая корпорация попыталась скрыть информацию о руководстве компании в своей отчетности за первое полугодие 2025 года, наложив белый прямоугольник, который можно подвинуть, обнаружил The Bell.

В видео The Bell показывает табличку, в которой указаны сведения о составе правления корпорации по состоянию на 30 июня 2025 года. В ролике виден наложенный на табличку белый прямоугольник, который можно легко снять в любой программе для просмотра файлов PDF.

Такими же белыми прямоугольниками закрыта еще часть информации в отчетности. The Bell отмечает, что кроме состава правления, можно узнать состав совета директоров, а также информацию о размере полученных обеспечений обязательств и платежей и о контрагентах корпорации. На сайте РКК «Энергия» списка действующего состава совета директоров (он был избран в декабре 2022 года) нет — указано, что «страница в разработке».

При этом в самой отчетности на первой же странице указано, что информация «раскрывается не в полном объеме» в соответствии с постановлением правительства России от 4 июля 2023 года. Оно было принято в связи с угрозой расширения западных санкций и разрешало некоторым российским публичным компаниям не раскрывать чувствительную информацию. В их числе — банки, участвующие в гособоронзаказе, компании, зарегистрированные на аннексированных территориях Украины и структуры оборонно-промышленного комплекса, отмечает The Bell.

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