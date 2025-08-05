Обновлено. Дума Вилючинска получила заявление мэра Вилючинска Игоря Головчака об отставке, сообщает информационное агентство «Камчатка».

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что получает от жителей Вилючинска «большое количество жалоб» на работу местной администрации. Число «нареканий», по его словам, возросло после землетрясения.

По словам Солодова, он объехал дома и социальные объекты, а также посетил пункт временного размещения в Вилючинске и «лично убедился в справедливости претензий жителей».

«Считаю текущую работу администрации города и особенно — реагирование власти на чрезвычайную ситуацию, неудовлетворительной. По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака», — написал Солодов. В администрации Вилючинска на эти претензии пока не отвечали.

5 августа у администрации запланировано несколько встреч с жителями в рамках программы благоустройства «Вилючинск 2030».

Вилючинск, город с населением чуть более 20 тысяч человек, расположенный на побережье Тарьинской бухты, стал одним из центров самого мощного землетрясения на Камчатке за последние 70 лет. Это закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) — такой статус он получил в начале 1990-х годов. Нынешний мэр Вилючинска Игорь Головчак стал главой города только в марте 2024 года (мэра назначают местные депутаты). До него этот пост занимал Сергей Потапов, который был отправлен в отставку досрочно из-за того, что он «не урегулировал конфликт интересов» в администрации.

В Вилючинске находится база атомных подводных лодок «Рыбачий» Тихоокеанского флота России. После землетрясения появились спутниковые снимки, на которых были видны ее повреждения, но их масштаб неизвестен.

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