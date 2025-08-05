Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару отправили под домашний арест. Суд утверждает, что он нарушил запрет на соцсети и постил в аккаунтах сыновей

Верховный суд Бразилии перевел бывшего президента страны Жаира Болсонару под домашний арест. Ему также запретили визиты посетителей (кроме ближайших родственников). Кроме того, по решению суда все мобильные телефоны должны быть изъяты из его дома.

Судья Александр де Мораес постановил, что Болсонару нарушил запрет на публикацию в социальных сетях и использовал аккаунты своих союзников — в частности, трех сыновей-депутатов — для распространения сообщений с «очевидным содержанием, направленным на поощрение и подстрекательство к нападкам на Верховный суд и явную поддержку иностранного вмешательства в судебную власть Бразилии», пишет Globo.

Одно из таких сообщений на странице его сына, сенатора Флавиу Болсонару, касалось акций в поддержку Болсонару, прошедших в разных городах страны. Во время митинга Флавиу включил отца на громкую связь, чтобы тот обратился к публике в Рио-де-Жанейро. Затем Флавиу Болсонару опубликовал видео, на котором его отец, находясь дома, обращается к своим сторонникам.

Защита бывшего президента оспаривает это, утверждая, что Болсонару не нарушал ни одной меры, принятой в его отношении ранее.

В октябре 2022 года Болсонару проиграл выборы президента. Через неделю после инаугурации нового главы государства Лула да Силвы сторонники Болсонару устроили беспорядки, в ходе которых ворвались в здания парламента и Верховного суда, а также в президентский дворец. Сотни человек были задержаны. Теперь Болсонару обвиняют в попытке государственного переворота.

В июле 2025 года Верховный суд назначил Болсонару ряд ограничительных мер, объяснив их тем, что он препятствует расследованию. В числе этих мер были ношение электронного браслета, запрет покидать дом в ночное время и по выходным и запрет на публикации в соцсетях.

Решение Верховного суда, как отмечает Globo, добавляет напряженности в отношения Бразилии с США. В конце июля введенные Дональдом Трампом пошлины в отношении Бразилии достигли 50% (а вместе с этим были введены санкции в отношении судьи Верховного суда Александра де Мораеса). Причиной такой высокой ставки стало именно преследование Болсонару, писал Reuters. В Верховном суде Бразилии это расценили как шантаж.

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