В Ленинградской области грузовой поезд столкнулся с туристическим автобусом, ехавшим в монастырь. Погиб один человек, более 15 пострадали

По меньшей мере один человек погиб и 16 пострадали в результате столкновения грузового поезда с туристическим автобусом в Ленинградской области, сообщила администрация региона 4 августа.

Автобус с туристами, ехавшими в монастырь Александра Свирского, и грузовой поезд столкнулись в Лодейнопольском районе, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на местную полицию. Столкновение произошло около шести утра на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец.

В полиции сообщили, что автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд. При этом в пресс-службе Октябрьской железной дороги РЖД заявили, что перед столкновением исправно работала железнодорожная сигнализация. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — добавили представители железной дороги.

Пострадали только люди, находившиеся в автобусе, состояние семерых из них оценивается как тяжелое. Работники железной дороги за медицинской помощью не обращались.

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