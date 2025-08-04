«Примечательно, что страны, критикующие Индию, сами продолжают торговать с Россией». МИД Индии ответил на требования Трампа прекратить покупку нефти у РФ

Индия подвергла критике США и Евросоюз за торговлю с РФ на фоне требований президента Дональда Трампа к Дели прекратить закупки российской нефти. Соответствующее заявление МИД Индии опубликовано в соцсети икс.

В ведомстве заявили, что покупать российские энергоносители Индия начала из-за того, что после начала полномасштабной российско-украинской войны традиционные поставщики перенаправили свою нефть в Европу. МИД подчеркнул, что в тот период США «активно поощряли» закупки нефти у РФ Индией «для укрепления стабильности глобальных рынков».

МИД Индии также отметил, что товарооборот США и Евросоюза с Россией значительно превышает объем российско-индийской торговли.

«Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью», — заявил МИД Индии.

Дональд Трамп угрожает введением трехзначных пошлин на импорт в США из стран, покупающих энергоносители в России, если Москва не прекратит огонь к 8 августа.

Из всех российских контрагентов Трамп за последние несколько отдельно несколько раз упомянул Индию. 4 августа он написал в соцсети Truth Social, что введет «значительные» пошлины против этой страны.

В индийском правительстве 2 августа заявили, что продолжат закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа.

Читайте также

«Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)

Читайте также

«Заместить экспорт нефти из России не может никто в мире» Почему Трампу будет трудно обложить покупателей российской нефти пошлинами в 100%? Обсуждаем с Сергеем Вакуленко (Берлинский центр Карнеги)