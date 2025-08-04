Истребители США подняли на перехват гражданского самолета, пролетевшего над резиденцией Трампа

Американские истребители подняли по тревоге в воздух после того, как 3 августа гражданский самолет нарушил воздушное пространство, пролетев над гольф-клубом в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, где в тот момент находился президент США Дональд Трамп, сообщает Fox News.

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что пилот влетел в зону временного ограничения полетов в 12:50 по местному времени (19:50 мск).

Истребители NORAD использовали сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание пилота самолета. В ведомстве отметили, что сигнальные ракеты быстро и полностью сгорают, поэтому не опасны для пилотов и людей на земле.

В Бедминстере находится Национальный гольф-клуб Трампа (Trump National Golf Club), который президент США использует в качестве одной из своих резиденций.