В Туапсинском округе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за ливней. В одном из сел автобус упал с моста

Муниципальный режим чрезвычайной ситуации ввели в Туапсинском округе Краснодарского края. Об этом сообщил губернатор региона Венаимин Кондратьев.

Из-за обильных осадков в селе Дефановка подтоплено 25 домов, в селе Молдаванское — девять домов и 25 придомовых территорий, в поселке Новомихайловский — 20 придомовых территорий. «Непогода затронула и Горячий Ключ. В селе Фанагорийском резко поднялся уровень реки Чепси. Произошло подтопление улиц Калинина и Лесной, количество подтопленных домов и территорий уточняется», — заявил губернатор.

В селе Лермонтово Туапсинского районе разрушен мост через реку Шапсухо, соединяющий микрорайон Лазурная Поляна с самим селом.

«За рекой без переправы остались 300 домов», — заявил глава района Сергей Бойко. По словам Кондратьева, мост был в аварийном состоянии. Губернатор сообщил, что из-за схода селя временно ограничено движение через Молдаванский перевал.

Осторожно, далее на видео есть мат.

Днем 3 августа в селе Дефановка пассажирский автобус упал с моста в реку. Все 25 человек, находившихся в автобусе, были спасены.

По данным местного издания «ВК Пресс», автобус следовал из крестьянско-фермерского хозяйства в Джубге, «когда стремительное течение сорвало его с дороги и перевернуло».