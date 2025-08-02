Зеленский посмертно наградил орденом Свободы журналистку Викторию Рощину. Она погибла в российском плену

Президент Украины подписал указ о награждении посмертно орденом Свободы журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену.

Государственная награда присуждена с формулировкой «за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека».

«В октябре 2024 года мы узнали о тяжелой и несправедливой потере: в российском плену погибла украинская журналистка Виктория Рощина. Она уже была в списках на обмен. Россия обязалась ее освободить, но не сдержала своего слова. Виктория одна из тех, кто говорил правду о войне. Работала на фронте, на временно оккупированных территориях, рискуя жизнью. В феврале этого года ее тело с многочисленными следами пыток было возвращено в Украину», — написал Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинская журналистка, 27-летняя Виктория Рощина попала в плен в августе 2023 года в Энергодаре, захваченном российскими войсками в начале полномасштабного вторжения в Украину. Она поехала в оккупированную Запорожскую область как внештатный автор «Украинской правды» для подготовки репортажа.

Рощину несколько месяцев держали в отделениях полиции и СИЗО в разных городах, как на оккупированной территории, так и в России. По свидетельствам очевидцев, в заключении журналистку пытали, она сильно похудела — до 30 килограммов — и не могла ходить без посторонней помощи. Предполагалось, что в сентябре 2024 года журналистку включат в обмен военнопленными, но в итоге власти РФ объявили, что Рощина умерла.

Что известно о гибели Виктории Рощиной

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, вернули домой без некоторых органов Эксперты предполагают, что это попытка скрыть следы пыток и убийства. Точная причина смерти пока не установлена

Что известно о гибели Виктории Рощиной

Тело украинской журналистки Виктории Рощиной, погибшей в российском плену, вернули домой без некоторых органов Эксперты предполагают, что это попытка скрыть следы пыток и убийства. Точная причина смерти пока не установлена