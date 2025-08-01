В России провели экспертизу мемуаров Навального. Там обнаружили «возбуждение ненависти к действующей власти»

Ленинградский областной суд опубликовал постановление о признании «экстремистской» книги Алексея Навального «Патриот».

Мемуары Навального, выпущенные литовским издательством One Book Publishing, внесли в перечень «экстремистских» материалов 30 июля. Как выяснила «Медиазона», это произошло по итогам рассмотрения иска, направленного в суд Кингиссепской таможни. Книгу сотрудники таможни обнаружили и изъяли в личных вещах Алексея Михайлова, который переходил через погранпункт Ивангород из Эстонии в Россию. Михайлова привлекли к процессу в качестве ответчика, но он не явился в суд. Что с ним произошло и где он сейчас, неизвестно.

Как говорится в постановлении суда, книгу «Патриот» передали на исследование в экспертно-криминалистическую службу в Нижнем Новгороде. В итоге экспертиза обнаружила, что мемуары Навального содержат:

«Совокупность лингвистических и психологических признаков экстремистских значений, а именно возбуждения ненависти и вражды по отношению к группе „действующая власть Российской Федерации“, выделенной по признаку социальной принадлежности»;

«Признаки информации, которая может причинить вред политическим или экономическим интересам государств — членов Евразийского экономического союза, их государственной безопасности, здоровью и нравственности граждан».

Мемуары Алексея Навального «Патриот» вышли 22 октября 2024 года — примерно через девять месяцев после гибели политика в российской колонии. Книга была переведена на более чем 20 языков. Мемуары политика стали «книгой года» на Британской книжной премии (British Book Awards) за 2025 год, а также победили в номинации «Нарративный нон-фикшн».