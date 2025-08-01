Российские депутаты предложили отправлять подростков в изоляторы за административные нарушения. Такой законопроект внесли в Думу, но потом он пропал из ее базы

Депутаты Госдумы предложили существенно расширить полномочия центров временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП), чтобы отправлять туда подростков до 16 лет (то есть еще не достигших возраста административной ответственности).

Как сообщила «Парламентская газета», 1 августа такой законопроект под номером 982354-8 внесла в парламент группа депутатов во главе с Марией Бутиной, Татьяной Буцкой и Владимиром Самокишем.

На момент написания заметки законопроект № 982354-8 в электронной базе Госдумы не был доступен, однако он сохранился в кэше «Яндекса». По какой причине его удалили после публикации с сайта Госдумы, неизвестно.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты заявляют о росте правонарушений с участием несовершеннолетних. Парламентарии также обращают внимание на неэффективность профилактических бесед и прочих мер воздействия на подростков, которые «приводят к совершению ими более тяжких уголовно наказуемых деяний».

По мнению депутатов, снизить уровень рецидива поможет отправка подростков в ЦВСНП. В этих центрах предлагается проводить «индивидуальную профилактическую работу» с подростками, неоднократно совершившими такие правонарушения, как «пропаганда экстремистской и нацистской символики», «дискредитация» армии РФ, «побои», «нарушения антинаркотического законодательства» и «мелкое хищение».

Отправлять в ЦВСНП будут по решению суда, «исходя из необходимости защиты детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие».

Депутаты также предлагают переименовать ЦВСНП в Центры органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних.