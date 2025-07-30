Совладелец Внуково заявил, что готов «взяться за Домодедово». Полтора месяца назад аэропорт национализировали

Совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что готов стать инвестором аэропорта Домодедово, который в июне перешел в госсобственность. Об этом он рассказал в интервью РБК.

«У нас хороший опыт есть. Поэтому мы готовы взяться за Домодедово», — сказал он.

Ванцев считает возможным получить заемные средства на покупку актива.

«Государство точно не может оплачивать убытки Домодедово, потому что у него другие задачи. Не хватало еще государству выделять миллиарды на покрытие долгов, которые предыдущий частный инвестор организовал. Государству имеет смысл развивать инфраструктуру, а не оплачивать старые долги. Поэтому нужно искать стратегического инвестора, который может это сделать», — заявил Ванцев.

Он добавил, что зимой-весной 2025 года вел переговоры с владельцем аэропорта Дмитрием Каменщиком о покупке Домодедово. Ванцев предложил различные варианты консолидации — покупка доли, части пакета или слияние.

«Крайнее наше общение состоялось 16 апреля. Мы сделали ему предложение, он сказал, что предложение хорошее, он над ним подумает. И ушел думать», — рассказал совладелец Внуково.

В середине июня Арбитражный суд Московской области по иску Генпрокуратуры РФ обратил в доход государства аэропорт Домодедово.

Генпрокуратура подала иск к аэропорту Домодедово в январе. В материалах суда были указаны 32 ответчика, в том числе операционные компании, управляющие аэропортом, и два физических лица — глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик. Как сообщали источники «Ведомостей» и «Коммерсанта», претензии Генпрокуратуры к Домодедово связаны с тем, что Каменщик (имеет гражданства Турции и ОАЭ) и Коган (имеет гражданство Израиля) имеют иностранные гражданства и в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия.

Новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет 70 миллиардов рублей.

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