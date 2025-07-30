На острове Пасхи прошла эвакуация после землетрясения на Камчатке. Оно стало одним из самых мощных в истории наблюдений

Несколько островов в Тихом океане были частично эвакуированы из-за угрозы цунами, возникшей после землетрясения на Камчатке. Так, эвакуация из прибрежных районов прошла на острове Пасхи (территория Чили) и на Галапагосских островах (территория Эквадора), сообщает The Guardian.

Кроме того, власти Чили вывезли заключенных из пяти тюрем на территории страны, расположенных невысоко над уровнем моря. Еще эвакуация была объявлена в некоторых районах Гавайских островов, Перу и Японии.

Землетрясение на Камчатке произошло утром 30 июля. Оно стало сильнейшим для региона с 1952 года. Геологическая служба США (USGS) оценила его магнитуду в 8,8. По данным USGS, в списке самых мощных землетрясений в истории наблюдений инцидент на Камчатке занял шестое место — наряду с землетрясениями в Чили (2010) и Эквадоре (1906), тоже имевшими магнитуду 8,8.

По данным местных властей, в результате подземных толчков на Камчатке никто не погиб. После них на Дальнем Востоке России и во многих других странах было вынесено предупреждение о цунами (на Курилах эвакуировали больше двух тысяч человек), однако поднявшиеся волны оказались умеренными. Землетрясение также вызвало извержение камчатского вулкана Ключевская Сопка.

Землетрясение на Камчатке. Цунами на побережье Meduza