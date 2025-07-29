СК обвинил двух подростков в Забайкальском крае в теракте из-за поджога леса под Читой по заданию «куратора». Лесной пожар тушили несколько дней

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (пункт «а» части 2 статьи 205 УК) в отношении двух 16-летних жителей Забайкальского края, которых подозревают в поджоге леса под Читой в конце июня.

По версии следствия, в июне один из подростков вступил в переписку с «неустановленным на данный момент лицом, предположительно находящимся на территории Украины», который убедил его поджечь лес за вознаграждение в размере 80 тысяч рублей. Подросток взял с собой приятеля и вместе они подожгли сухую траву и хвою в районе поселка Атамановка Читинского округа, сняв это на телефон. Видео они отправили «куратору», но обещанного вознаграждения не получили, пишет СК.

Ущерб от лесного пожара, по предварительным данным, оценивается в размере более 300 миллионов рублей, заявили в ведомстве.

Подростки заключены под стражу, а дело о совершении теракта объединено с ранее возбужденным следователями делом об уничтожении лесных насаждений путем поджога (часть 4 статьи 261 УК).

СК в своем сообщении об уголовном деле против подростков отдельно предупреждает, что «спецслужбы иностранных государств активно вербуют, особенно молодежь, через социальные сети и склоняют их за денежное вознаграждение к совершению серьезных преступлений».

Лесной пожар в поселке Атамановка, расположенном примерно в 18 километрах к юго-востоку от Читы начался 20 июня. К вечеру 22 июня пожар перешел в верховой и «пошел» на поселок, писала «Чита.ру». Горело более 2500 гектаров леса, пожар тушили пять дней, а из-за огня несколько раз полностью перекрывали федеральную трассу Чита — Забайкальск. Местные жители рассказывали, что полностью сгорел дачный кооператив «Локомотив».