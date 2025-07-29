«РБК-Украина»: Верховная рада готова поддержать президентский законопроект, который вернет независимость антикоррупционным ведомствам

Депутаты Верховной рады Украины готовы поддержать законопроект лидера страны Владимира Зеленского, который возвращает независимость Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Собеседники журналистов утверждают, что «в Раде уже нашли достаточное количество голосов, чтобы принять президентский законопроект». По словам одного из них, голосов даже должно хватить «с существенным запасом», по словам другого — запас голосов будет, но не такой значительный.

Ожидается, что инициативу Зеленского поддержит большинство депутатов президентской партии «Слуга народа», а также парламентарии от «Европейской солидарности» и «Голоса». В сумме это должно дать 180-190 голосов из 226 необходимых, отмечает «РБК-Украина».

«Думаю, из остальной части зала, обломков ОПЗЖ, депутатских групп — мы эти 40 голосов должны набрать», — сказал один из источников издания. При этом на поддержку законопроекта со стороны фракции «Батькивщина» никто из собеседников не рассчитывает.

22 июля Верховная рада приняла, а Владимир Зеленский подписал закон, который фактически лишает независимости НАБУ и САП. Из-за этого в Украине начались протесты, недовольство документом выразили и европейские партнеры Украины.

Вечером 24 июля Зеленский внес в Раду новый законопроект, который «по сути отменяет урезание полномочий антикоррупционных органов». Депутаты должны рассмотреть его 31 июля.

Источники Financial Times ранее утверждали, что около 70 депутатов от «Слуги народа» опасаются голосовать за новый законопроект. Они считают, что антикоррупционные органы могут воспользоваться возвращенными полномочиями для преследования парламентариев, поддержавших инициативу, которая лишила организации независимости.

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Реакция на закон о лишении независимости НАБУ и САП

В Украине первые массовые протесты после начала полномасштабной войны. Причина — Зеленский лишил независимости антикоррупционные органы Евросоюз тоже недоволен. Борьба с коррупцией — это условие вступления Украины в ЕС