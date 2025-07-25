На месте крушения Ан-24 в Амурской области нашли черные ящики

В Амурской области, где накануне потерпел крушение самолет Ан-24, обнаружены его бортовые самописцы, сообщает правительство России 25 июля.

В ближайшее время бортовые самописцы (их также называют черными ящиками) доставят в Москву для расшифровки.

В правительстве сообщили, что родственникам погибших выплатят по пять миллионов рублей: по два миллиона 25 тысяч рублей — от страховой компании, еще по два миллиона — от перевозчика, и по одному миллиону — от региональных правительств.

Кроме того, авиакомпания «Ангара», которой принадлежал самолет, возьмет на себя затраты на перевозку погибших к местам захоронения, сообщили в правительстве. Готовность помочь родственникам погибших попасть в Тынду также выразили авиакомпании «Аэрофлот», «Аврора», NordWind, NordStar и S7.

Также в правительстве сообщили, что Росавиация совместно с Ространснадзором инициируют проверку деятельности авиакомпании «Ангара» «на предмет выполнения федеральных авиационных правил». По итогам будет принято решение о дальнейшей работе компании, добавили в кабинете министров.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», следовавший из Хабаровска в Тынду через Благовещенск, разбился накануне под Тындой в Амурской области. По предварительным данным, он потерпел крушение при заходе на посадку — не смог приземлиться с первого раза и пошел на второй круг, после чего перестал выходить на связь. Вскоре спасательный вертолет обнаружил обломки Ан-24 на склоне горы примерно в 15 километрах от Тынды. На борту самолета находились 48 человек — 42 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли.

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