«Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты возвращения заложников». США отозвали свою делегацию с переговоров с ХАМАС

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что Вашингтон досрочно прекращает участие в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и отзывает свою делегацию из Катара для консультаций. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Уиткоффа, несмотря на усилия посредников ХАМАС «не действует согласованно и не проявляет доброй воли».

«Теперь мы рассмотрим альтернативные варианты для возвращения [израильских] заложников домой и создания более стабильной обстановки для жителей Газы», — заявил представитель Дональда Трампа.

Он выразил сожаление по поводу того, что ХАМАС «действовал таким эгоистичным образом». Уиткофф добавил, что США «полны решимости» добиться прекращения конфликта и установления постоянного мира в Газе.

Как напоминает Associated Press, администрации Трампа уже несколько месяцев не удается достичь прорыва в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. В последние недели стороны вели переговоры в Катаре, сообщая о незначительном прогрессе, но без значимых результатов.

Обсуждаемый план предполагает 60-дневное прекращение огня, в ходе которого ХАМАС освободит 10 живых израильских заложников и передаст останки еще 18 человек в обмен на освобождение палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. Кроме того, планируется увеличение поставок гуманитарной помощи и переговоры о долговременном прекращении огня.

Переговоры зашли в тупик из-за различных требований сторон по завершению боевых действий, отмечает AP. ХАМАС требует полного вывода израильских войск из сектора Газа в обмен на освобождение заложников. Израиль, как пишет агентство, требует отказа ХАМАС от власти и разоружения.

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