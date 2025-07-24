Матери чеченских оппозиционеров Зареме Мусаевой запросили четыре года колонии-поселения по делу о дезорганизации работы исправительного учреждения

Обвинение в Шалинском городском суде запросило четыре года колонии-поселения матери чеченских оппозиционных активистов Зареме Мусаевой по обвинению в дезорганизации работы исправительного учреждения, сообщает «Команда против пыток».

По версии следствия, Мусаева, отбывающая срок по другому обвинению, напала на сотрудника ФСИН и поцарапала ему шею. «Команда против пыток» отмечает, что никто из свидетелей этого не видел, но в итоге Мусаеву обвинили по части 2 статьи 321 УК (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). Максимальное наказание по этой части статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Зарема Мусаева — мать оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых, которые критикуют главу Чечни Рамзана Кадырова, и жена судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева. В январе 2022 года чеченские силовики похитили Мусаеву и увезли в Чечню, где ее поместили в СИЗО. Летом 2023 года ее приговорили к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к силовику при этапировании (часть 3 статьи 159 УК и часть 2 статьи 318 УК). На апелляции Верховный суд Чечни заменил это наказание на пять лет в колонии-поселении.

В ноябре 2024 года стало известно о возбуждении нового дела — по статье о дезорганизации деятельности колонии. Следствие, как рассказывал адвокат, утверждало, что Мусаева «нанесла один удар ладонью в область шеи сотруднику колонии, а также сорвала левый погон с его формы», когда ехала в автомобиле после лечения в дневном стационаре. Адвокаты Мусаевой неоднократно сообщали о ее проблемах со здоровьем, которые в заключении только ухудшились. У нее инсулинозависимый диабет второго типа.

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