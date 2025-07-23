Бывшего вице-губернатора Челябинской области задержали по делу о превышении полномочий на стройке в резиденции главы региона

Сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий.

Вместе с Богашовым задержаны управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов, сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. О задержании чиновников также пишут местные издания.

По версии следствия, чиновники организовали фиктивный документооборот и через подконтрольную строительную компанию незаконно построили оздоровительный комплекс на территории резиденции губернатора Челябинской области на общую сумму более чем 50 миллионов рублей. В настоящее время по местам жительства и работы фигурантов дела проводятся обыски.

Александр Богашов ранее работал в Росимуществе и Минэнерго РФ. В 2019 году его назначили на должность министра имущества Челябинской области. В 2022 году Богашов стал заместителем губернатора Челябинской области. На своем посту он курировал внутренний туризм. В настоящее время Богашов занимает должность заместителя руководителя департамента ПАО «Новатэк».