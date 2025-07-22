США снова выйдут из ЮНЕСКО

Дональд Трамп принял решение о том, что Соединенные Штаты должны выйти из ЮНЕСКО — организации ООН по вопросам образования, науки и культуры. Об этом пишет New York Post со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Анну Келли.

По ее словам, такое решение принято президентом США из-за того, что ЮНЕСКО поддерживает «противоречивые, разжигающие рознь культурные и социальные проекты, полностью противоречащие здравому смыслу и политике, за которую американцы проголосовали в ноябре».

Информацию о выходе США из ЮНЕСКО подтверждает также Reuters со ссылкой на два дипломатического источника.

New York Post со ссылкой на представителя Белого дома отмечает, что в администрации Трампа считают ЮНЕСКО «пропалестинской и прокитайской» организацией.

США уже объявляли о выходе из ЮНЕСКО — в октябре 2017 года, во время первого президентского срока Трампа. Тогда это решение в администрации объясняли антиизраильской, по мнению США, политикой организации и необходимостью реформирования ЮНЕСКО. Джо Байден после вступления в должность президента в 2021 году отменил это решение Трампа.