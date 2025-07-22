На Хабаровскую детскую библиотеку имени Дмитрия Наволочкина составили протокол об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП) из-за книги с логотипом Всемирного фонда дикой природы (WWF), сообщает «Медиазона».

Журналисты нашли карточку дела на сайте Центрального районного суда Хабаровска. Директор библиотеки Раиса Наумова рассказала «Медиазоне», что сотрудники правоохранительных органов нашли книгу «Особо охраняемые территории Хабаровского края» с логотипом WWF на старой версии сайта учреждения. Книга была напечатана в 2009 году, а размещена на сайте в 2018-м. По словам Наумовой, старая версия сайта уже не работает.

Директор заявила, что намерена «судиться» из-за этой «абсурдной истории», потому что, по ее словам, прежде библиотека не получала никаких методических рекомендаций от Минюста.

«Эти ситуации мы не можем просчитать, — заявила Наумова. — Мне очень обидно — я являюсь патриотом, лидером общественного мнения, директором легендарной краевой детской библиотеки — и нам эту позорную статью шьют. Я убита этой темой, я очень расстроена».

Генпрокуратура России объявила «нежелательной» организацией Всемирный фонд дикой природы в 2023 году. Ведомство заявило, что WWF «под предлогом сохранения окружающей среды ведет деятельность, направленную на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики». В России фонд также объявлен «иностранным агентом».

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