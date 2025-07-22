Генпрокурор Азербайджана заявил, что Баку передал Москве доказательства пыток и убийства двух азербайджанцев в Екатеринбурге

Азербайджан передал российской стороне доказательства пыток и убийства представителей азербайджанской диаспоры при задержании в Екатеринбурге. Следственный комитет России проводит отдельное расследование по этим фактам, утверждает генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, в рамках уголовного дела, которое возбудили в Азербайджане после гибели представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, власти страны провели экспертизы и подтвердили, что те погибли «в результате пыток, избиений и тяжких телесных повреждений». Баку передал собранные доказательства Москве.

«Российская сторона сообщила мне, что Следственный комитет проводит отдельное расследование фактов насилия. Мы надеемся, что возбужденное уголовное дело по этому вопросу даст результаты», — добавил генпрокурор.

Несмотря на то, что Россия считает погибших своими гражданами, Баку не признает двойное гражданство, и поэтому считает их гражданами Азербайджана и ведет расследование, пояснил Алиев.

В Екатеринбурге 27 июня прошли массовые задержания выходцев из Азербайджана: около 50 человек доставили в Следственный комитет, чтобы проверить их на причастность к убийствам и покушениям, совершенным в 2001–2011 годах.

Двое основных подозреваемых, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли во время следственных действий. По версии СК, один из них умер от сердечной недостаточности. Причины смерти второго устанавливаются. Еще несколько задержанных — выходцев из Азербайджана с гражданством РФ — были арестованы. В суде как минимум один из них появился со следами побоев.

Тела Сафаровых перевезли в Азербайджан, где провели медицинскую экспертизу. Она установила, согласно заявлениям Баку, что причиной смерти братьев стал тяжелый посттравматический шок, вызванный многочисленными телесными повреждениями.

Власти Азербайджана в ответ на действия российских силовиков задержали и избили более 10 россиян в Баку, провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» и арестовали двух сотрудников редакции.