Администрация Трампа рассекретила документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация президента США рассекретила более 240 тысяч страниц документов, связанных с убийством общественного деятеля Мартина Лютера Кинга в 1968 году, сообщает Associated Press. Документы опубликованы на сайте Национального управления архивов и документации США 21 июля.

Впервые Федеральное бюро расследований собрало эти документы в 1977 году, после чего передало в национальный архив. Среди документов есть материалы о слежке за Кингом, а также сведения, полученные после его убийства. В частности, как отмечает AP, из документов следует, что ЦРУ пристально следило за тем, как Кинг участвовал в международных движениях, выступающих против войны и бедности.

Пока неясно, есть ли в документах сведения, которые проясняют его убийство, указывает Associated Press.

Двое из ныне живущих детей Мартина Лютера Кинга, 63-летний Мартин III и 62-летняя Бернис, заявили, что убийство их отца «десятилетиями вызывало живой интерес у общественности». Они подчеркнули, что это носит личный характер и призвали рассматривать опубликованные документы «в полном историческом контексте». Они также повторили давнее заявление семьи, что Джеймс Эрл Рэй, осужденный за убийство Кинга, не был единственным, кто в этом виновен, если вообще он был виновен.

Бернис Кинг и Мартин Лютер Кинг III не упоминали в своем заявлении Дональда Трампа. При этом Бернис Кинг опубликовала в своем инстаграме фотографию своего отца с подписью «Теперь займитесь делами Эпштейна».

Мартина Лютера Кинга убили 4 апреля 1968 года в Мемфисе, штат Теннесси. В его убийстве обвинили Джеймса Эрла Рэя, его приговорили к 99 годам лишения свободы. Первоначально Рэй признал себя виновным в убийстве, но затем заявил, что его вынудили дать признательные показания. До самой смерти в 1998 году он утверждал, что невиновен.

Дональд Трамп в январе распорядился рассекретить документы, связанные с убийствами Джона и Роберта Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга. Документы, связанные с Кеннеди, опубликовали в марте. Исследователи обнаружили в этих материалах в том числе подробности о том, как спецслужбы США работали в период холодной войны, например, в них говорилось, что ЦРУ в 1962 году испортило партию сахара, отправленного с Кубы в СССР.

Президент США Дональд Трамп 19 июля распорядился опубликовать все показания Большого жюри по делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации и который покончил с собой в тюрьме. При этом, как отмечает Associated Press, Трамп не стал раскрывать все материалы этого дела.

В последнее время президент США столкнулся с критикой из-за так называемого «списка клиентов» Эпштейна. После смерти финансиста Трамп говорил, что такой список существует и в нем могли быть демократы, он обещал опубликовать эти материалы, если победит на выборах. Но в июле Минюст США и ФБР заявили, что у них нет доказательств, что «список клиентов» Эпштейна действительно существует.

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