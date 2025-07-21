В Бангладеш учебный самолет военно-воздушных сил упал на территории колледжа, погибли не менее 19 человек

В Бангладеш учебный самолет F-7 BGI Военно-воздушных сил страны упал на территории колледжа, погибли 19 человек, еще более 50, включая детей, пострадали, пишут Reuters и Associated Press.

Крушение самолета произошло на севере города Дакка, столицы Бангладеш. По данным военных и представителя пожарной службы, самолет упал на кампус колледжа Milestone, где студенты сдавали экзамены или были на занятиях.

Военные сообщили, что самолет вылетел в 13:06 по местному времени и вскоре после этого потерпел крушение, а затем сразу же загорелся. Причина падения самолета пока не известна.