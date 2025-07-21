Из петербургского вуза отчислили новосибирца, поступившего по квоте для «участников СВО». В 2022 году ему дали 15 лет за убийство девушки

Из Балтийского государственного технического университета («Военмех») в Санкт-Петербурге отчислили уроженца Новосибирска Федора Хижина, поступившего в вуз после участия в российско-украинской войне. Об этом сообщили «Бумаге» в пресс-службе университета.

«По результатам второго семестра Федор Хижин был представлен к отчислению», — заявили в вузе, не объяснив причину отчисления.

Там подтвердили, что Хижин поступил в вуз в 2024 году по квоте «участника », но заявили, что информацию о судимости он скрыл.

В 2022 году Хижина приговорили к 15 годам колонии строгого режима. По версии обвинения, 19-летний новосибирец нанес не менее 59 ударов ножом своей 17-летней девушке Анастасии, похитил ее вещи и деньги и уехал в Кемерово, где его и задержали. Как утверждалось, перед убийством пара употребляла наркотики. Сама Анастасия накануне гибели рассказывала в соцсетях, что Хижин употреблял мефедрон.

В середине июля 2025 года в соцсетях и СМИ обратили внимание на фотографию с Хижиным на сайте «Военмеха». Публикация была посвящена встрече исполняющего обязанности ректора Александра Шашурина со студенческим активом. В статье говорилось о награждении студентов, участвовавших в войне, «за вклад и усилия в защиту и обороноспособность нашей страны». Среди награжденных был Хижин, который, судя по публикации, по состоянию на конец 2024 года учился на программе «Информационные системы и программная инженерия». На фото Хижин стоит рядом с и. о. ректора и держит в руках благодарность.

Когда именно Хижин находился в зоне боевых действий, неизвестно.

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