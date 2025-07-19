Москвичка заявила, что незнакомец напал на нее после отказа дать номер телефона. СК начал проверку

Следственный комитет проводит проверку после сообщений о том, что на жительницу Москвы напал мужчина после того, как она отказалась с ним знакомиться.

Как заявили в московском управлении ведомства, сообщения о нападении следователи выявили «в ходе мониторинга средств массовой информации». Дорогомиловский межрайонный следственный отдел начал доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Телеграм-каналы 19 июля опубликовали видео, на котором жительница Москвы рассказывает о нападении. Судя по всему, СМИ обнаружили ее сторис в соцсетях. «Осторожно, новости» пишут, что девушку зовут Наргиса.

Как рассказала москвичка, 18 июля в районе торгового центра «Киевский» к ней подошел мужчина, который хотел познакомиться. По ее словам, когда она отказалась дать ему свой номер телефона и отвернулась, то получила удар ногой в спину. После этого москвичка начала снимать нападавшего на телефон, но тот сбежал. Наргиса обратилась в полицию.

По данным «Базы», девушка начала снимать, испугавшись, когда к ней подошел незнакомец, а перед нападением он требовал удалить видео. Момент нападения на запись не попал.

В июне 2025 года несколько девушек рассказали о домогательствах мужчин в центре Москвы. Одна из них, как утверждалось, была несовершеннолетней. Как сообщалось, к девушкам приставали участники «телесного тренинга» Лесли, выполняя одно из «заданий».

СК возбудил в отношении Алекса Лесли уголовное дело о склонении к изнасилованию. Двум участникам тренинга — Максиму Орешкову и Денису Чанышеву — суд назначил 15 суток административного ареста. Их признали виновными в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП). Третьего участника курсов Алексея Башина арестовали по делу о насильственных действиях сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК).

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