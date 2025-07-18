Один из старейших миноритарных акционеров Совкомбанка Михаил Клюкин (он владеет долей в банке с 2002 года) решил продать свои 5% акций, разместив объявление об этом на «Авито», пишет «Коммерсант».

В объявлении говорится, что на продажу выставлены акции MКAО «Coвко Kaпитал Пapтнepc» (бенефициар Сoвкoмбaнка) в размере около 7% от общего числа акций, что составляет в пересчете около 5% акций ПAО «Сoвкомбaнк». Для акций «действует акционерное соглашение, по которому сделки с третьими лицами подлежат одобрению советом директоров», отмечается в объявлении.

Стоимость пакета акций составляет более 17 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». О том, что этот пакет принадлежит Клюкину и именно он пытается реализовать его через «Авито» «Коммерсанту» сообщили источники.

Издание связалось с автором объявления, но подтверждения владения акциями он не предоставил. Представитель продавца в ответе на официальный запрос сообщил, что объявление размещено «с целью получить максимальный охват потенциальных покупателей», но аналогичное предложение направлено и всем действующим акционерам «Совко Капитал Партнерс».

По словам одного из источников «Коммерсанта» на рынке, акции предлагаются к продаже уже «достаточно давно», но так и не проданы, поскольку запрашиваемая цена превышает текущую цену акций на Московской бирже.

Юристы поясняют, что продажа такого пакета акций требует соблюдения особых процедур, а покупатель после совершения сделки должен будет уведомить Банк России, но использовать «Авито» для поиска покупателей можно.