Госсовет Коми по просьбе Z-активистов потребовал объявить «Револьт-центр» «иноагентом»

Депутаты Госсовета Коми на внеочередной сессии 17 июля потребовали объявить «Револьт-центр» «иностранным агентом» из-за обвинений в госизмене, выдвинутых в отношении сооснователя центра Павла Андреева.

Как пишет «7×7 — Горизонтальная Россия», депутаты поддержали соответствующее обращение к федеральным властям Z-активистов — «организаций ветеранов и матерей солдат, участвовавших в войне с Украиной».

В поддержку требования объявить «Револьт-центр» «иностранным агентом» проголосовали 18 из 24 присутствовавших на заседании членов Госсовета. Документ направят в Минюст, Генпрокуратуру и Госдуму России.

Депутат Госсовета Виктор Бетехтин от «Зеленой альтернативы» также предложил проверить деятельность центра и его сторонников, включая оппозиционного депутата Госдумы Олега Михайлова от Коми, регионального депутата Николая Удоратнина и бывшего депутата Госсовета Виктора Воробьева. Он заявил, что эти лица «публично продвигают альтернативный флаг республики» и «связаны с обвиняемыми в госизмене».

«Револьт-центр» — независимое культурное пространство, открытое в 2019 году в Сыктывкаре в Республике Коми.

ФСБ 8 июля объявила об уголовном деле по статье о «госизмене» против одного из создателей «Револьт-центра» и бывшего директора издания «7×7» Павла Андреева. В рамках расследования прошли обыски сразу в 12 регионах России, в том числе в здании «Револьт-центра» в Сыктывкаре. Андреев покинул Россию после начала полномасштабной войны России с Украиной.

Кроме того, исполнительного директора «Револьт-центра» Дарью Чернышеву задержали по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иноагента». Суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий.

10 июля в Сыктывкаре возле «Револьт-центра» прошла акция «ветеранов и общественников». Здание разрисовали буквами Z и надписями «предатели».

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