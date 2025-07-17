На востоке Ирака сгорел торговый центр. Погибли как минимум 60 человек

В городе Кут на востоке Ирака произошел пожар в торговом центре. В результате погибли по меньшей мере 60 человек, еще 11 числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Reuters со ссылкой городские органы здравоохранения и источники в местной полиции.

АFP со ссылкой на министерство внутренних дел сообщает о 61 погибшем.

На опубликованных видеозаписях видно, как горит все пятиэтажное здание торгового центра.

«У нас есть еще тела, которые не были извлечены из-под обломков», — сказал один из собеседников агентства. CNN со ссылкой на местные службы передает, что спасателям удалось спасти более 45 человек из горящего здания.

Причина пожара пока не названа, но местные власти заявили, что предварительные результаты расследования будут объявлены в течение 48 часов.